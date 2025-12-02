Suicidi in divisa | quaranta solo nel 2025
Nella mattinata del 29 novembre 2025, il giovane comandante Marco Lomagistro, 31 anni, in servizio alla stazione dell’Arma dei Carabinieri nella caserma di Tursi (provincia di Matera), si è tolto la vita con la pistola d’ordinanza. Si tratterebbe di suicidio, ma si indaga Originario di Laterza (provincia di Taranto), la sua morte ha gettato nello . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OSSERVATORIO SUICIDI IN DIVISA (OSD) - facebook.com Vai su Facebook