Sui treni e in stazione arriva Youpol l' app per segnalare situazioni di rischio o comportamenti sospetti

Da lunedì 1° dicembre, chi viaggia in trenoo è in stazione, ha uno strumento in più per la sua sicurezza: l’applicazione Youpol della Polizia di Stato. Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di inviare, segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

