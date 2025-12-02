Sudan SAF chiede aiuto a Mosca contro RSF e offre 1° base navale in Africa concessioni minerarie e schieramento di 300 soldati e 4 navi guerra

Per tenere testa alle RSF con un arsenale competitivo, le SAF si sono rivolte a Mosca concedendole la prima base navale russa affacciata sul Mar Rosso. Una mossa che, se approvata, rischia non solo di mutare le dinamiche di conflitto, ma allargare la sfera d'influenza russa sul Canale di Suez e i tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

