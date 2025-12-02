Sudan SAF chiede aiuto a Mosca contro RSF e offre 1° base navale in Africa concessioni minerarie e schieramento di 300 soldati e 4 navi guerra
Per tenere testa alle RSF con un arsenale competitivo, le SAF si sono rivolte a Mosca concedendole la prima base navale russa affacciata sul Mar Rosso. Una mossa che, se approvata, rischia non solo di mutare le dinamiche di conflitto, ma allargare la sfera d'influenza russa sul Canale di Suez e i tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In Sudan è in corso una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. E tutto sta accadendo tra l'indifferenza generale. Oggi al Parlamento europeo abbiamo approvato una risoluzione per chiedere di fermare l'escalation della guerra e garantire più aiuti al popolo
Sudan : non solo appello per fermare export armi verso UAE , ma anche rinnovo dell'appello di @AlbertoAirola nel chiedere trasparenza sulla fornitura di supporto italiano alle RSF cc: @RetePaceDisarmo @kkvignarca @beretta_g #KeepEyes
Dalla Svizzera 50 milioni per aiuti d'emergenza alla popolazione civile del Sudan - È quanto chiede il Consiglio federale al Parlamento alla luce della catastrofica situazione umanitaria in loco