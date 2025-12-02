Sudan RSF annunciano conquista di Babnusa e filmano ingresso nel quartier generale SAF ma Esercito Regolare smentisce | Resistiamo - VIDEO

2 dic 2025

Secondo alcuni video postati sui canali social, i paramilitari di Dagalo sarebbero riusciti a conquistare Babnusa, ponte tra Darfur-Kurduf?n e porta d'accesso per Al-Obedid. Ma le SAF oppongono resistenza e sbugiardano Babnusa, l'ultima roccaforte in mano all'Esercito Regolare Sudanese (o SAF. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sudan rsf annunciano conquista di babnusa e filmano ingresso nel quartier generale saf ma esercito regolare smentisce resistiamo video

Sudan, RSF annunciano conquista di Babnusa e filmano ingresso nel quartier generale SAF, ma Esercito Regolare smentisce: "Resistiamo" - VIDEO

