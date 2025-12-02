Sudan | Forze di Supporto Rapido annunciano di accettare le iniziative di cessate il fuoco

Le Forze di Supporto Rapido sudanesi  hanno dichiarato, secondo Reuters e BBC, di accettare tutte le iniziative internazionali volte a porre fine ai combattimenti. Hanno indicato di seguire da vicino gli intensi sforzi condotti dagli Stati Uniti e dai Paesi della regione per mettere un termine a una guerra che dura ormai da quasi due anni. Nel loro comunicato, affermano che il presidente americano Donald Trump sta conducendo nuove iniziative di mediazione, sostenute dai Paesi del Quartetto, e considerano questi sforzi “un'occasione per porre fine alle sofferenze dei civili”. Le FSR - secondo Al Jazeera - hanno accusato alcuni dirigenti dell'esercito, affiliati all'ex regime e ai Fratelli Musulmani, di essere “il principale ostacolo a qualsiasi accordo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

