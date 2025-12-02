Sudafrica conduttrice radiofonica a processo Avrebbe reclutato uomini per l’esercito russo
In Sudafrica è in corso un processo per presunto arruolamento di cittadini sudafricani da unire alle forze armate russe. Tra le imputate la conduttrice della locale radiotelevisione pubblica. In Sudafrica è vietato l’arruolamento per forze armate straniere. Una conduttrice radio freelance della radiotelevisione pubblica sudafricana è comparsa in tribunale con l’accusa di aver reclutato uomini per l’esercito russo. Nonkululeko Patricia Mantula è tra le cinque persone incriminate per aver violato la legge locale. Essa vieta ai cittadini sudafricani di unirsi alle forze armate straniere senza autorizzazione ufficiale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
