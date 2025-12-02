Sud-est asiatico oltre 1.300 morti e 3mln di sfollati per le tempeste tropicali alluvioni in Indonesia Thailandia Malesia e Sri Lanka - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione più drammatica si registra sull’isola di Sumatra, dove sono state confermate 631 vittime, mentre 472 persone risultano ancora disperse Una tempesta tropicale di rara intensità ha messo in ginocchio Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka, scatenando un’ondata di piogge torren. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sud est asiatico oltre 1300 morti e 3mln di sfollati per le tempeste tropicali alluvioni in indonesia thailandia malesia e sri lanka video

© Ilgiornaleditalia.it - Sud-est asiatico, oltre 1.300 morti e 3mln di sfollati per le tempeste tropicali, alluvioni in Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

sud est asiatico oltreAsia, sud-est in ginocchio per alluvioni: 1.300 vittime ed emergenza cibo - Coinvolti anche Sri Lanka, Thailandia e Malesia ... Riporta msn.com

sud est asiatico oltrePiogge torrenziali nel sud est asiatico, è strage: tre milioni di sfollati e oltre 1.200 morti - 200 morti e più di 800 dispersi nel sud est asiatico a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute in Indonesia, Sri Lanka e Thailandia. Come scrive msn.com

Oltre 1.100 vittime per i cicloni nel Sud-est asiatico: gli eventi estremi colpiscono le popolazioni più indifese - L'emergenza climatica colpisce con più violenza le popolazioni povere ... Come scrive greenme.it

sud est asiatico oltreAlluvioni in Sud-est asiatico: la crisi umanitaria di Indonesia e Sri Lanka - est asiatico hanno devastato intere comunità, mettendo a dura prova la capacità di risposta alle emergenze. Segnala notizie.it

Le immagini delle inondazioni in Indonesia. Oltre 700 i morti, un milione gli sfollati - Solo a Sumatra si contano un milione di sfollati e i soccorsi faticano a raggiungere intere aree isolate. Da ilfoglio.it

sud est asiatico oltreAlluvioni nel Sud-Est Asiatico: Un Bilancio Tragico e le Conseguenze Devastanti - est asiatico generano una crisi umanitaria senza precedenti, richiedendo interventi urgenti e solidarietà internazionale. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sud Est Asiatico Oltre