Sud-est asiatico oltre 1.300 morti e 3mln di sfollati per le tempeste tropicali alluvioni in Indonesia Thailandia Malesia e Sri Lanka - VIDEO

La situazione più drammatica si registra sull’isola di Sumatra, dove sono state confermate 631 vittime, mentre 472 persone risultano ancora disperse Una tempesta tropicale di rara intensità ha messo in ginocchio Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka, scatenando un’ondata di piogge torren. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sud-est asiatico, oltre 1.300 morti e 3mln di sfollati per le tempeste tropicali, alluvioni in Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka - VIDEO

