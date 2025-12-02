Sucesso della raccolta solidale al centro commerciale alimenti donati al Cav e alla parrocchia di Villaseta

Si è concluso con successo il "Progetto Sorriso", l'iniziativa di raccolta solidale promossa dal Club Inner Wheel di Agrigento, in collaborazione con i Club Rotary, Rotaract e Interact di Agrigento. L'evento si è svolto sabato scorso nel supermercato Conad all'interno del centro commerciale Città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

