Successo per l’Umbria Hydrogen Day | imprese e istituzioni insieme per costruire la filiera regionale dell’idrogeno

L’Umbria Hydrogen Day, promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e con l’Università degli Studi di Perugia, ha registrato un’ampia e qualificata partecipazione di imprese, operatori, ricercatori e rappresentanti istituzionali provenienti da tutta la Regione e non solo.Un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it