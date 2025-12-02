Anche Ferrara nei giorni scorsi tra le città italiane che celebrano la Giornata Nazionale Parkinson, con una camminata al parco Urbano e una sala affollata per ascoltare l’evoluzione dell’ assistenza sanitaria a malati e caregiver nell’ambito del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) promosso a livello provinciale. Tra attività fisica come prima forma di prevenzione e benessere a contrasto all’avanzamento della patologia, e conoscenza, attraverso il seminario, tanti cittadini hanno avvicinato le attività organizzate in città dall’ Associazione Parkinsoniani & Caregivers (Apec) al Liceo Carducci, per celebrare la ricorrenza nazionale del 29 novembre promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo di presenze alla camminata per ricordare l’assistenza ai malati di Parkinson