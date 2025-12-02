Successo di presenze alla camminata per ricordare l’assistenza ai malati di Parkinson
Anche Ferrara nei giorni scorsi tra le città italiane che celebrano la Giornata Nazionale Parkinson, con una camminata al parco Urbano e una sala affollata per ascoltare l’evoluzione dell’ assistenza sanitaria a malati e caregiver nell’ambito del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) promosso a livello provinciale. Tra attività fisica come prima forma di prevenzione e benessere a contrasto all’avanzamento della patologia, e conoscenza, attraverso il seminario, tanti cittadini hanno avvicinato le attività organizzate in città dall’ Associazione Parkinsoniani & Caregivers (Apec) al Liceo Carducci, per celebrare la ricorrenza nazionale del 29 novembre promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
