Un weekend da ricordare quello appena trascorso nel centro storico di Cento, che si è animato grazie a “Porticoso – Christmas Edition”, l’evento ideato dalla Fondazione Teatro Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento. Due giornate che hanno portato nelle vie e nelle piazze del cuore cittadino un pubblico numeroso, composto da famiglie, bambini, giovani e adulti, accorsi per immergersi nell’atmosfera natalizia e nei tanti spettacoli proposti. A inaugurare il fine settimana è stata la suggestiva nevicata di bolle di Alekos, che sabato pomeriggio ha incantato Piazza Guercino, trasformandola in un mondo sospeso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo di ’Porticoso’ con tante famiglie nelle vie del centro