Successo al box office del ringraziamento grazie alla magia di Hollywood
Il recupero del box office natalizio: un segnale positivo per il cinema. Il calo dei guadagni al botteghino durante l’autunno ha generato tensioni e preoccupazioni nel settore cinematografico. Manca di blockbuster di grande richiamo e numerose produzioni rivolte a un pubblico adulto non riescono a ottenere i risultati sperati. In questo contesto, il periodo delle festività di novembre ha rappresentato invece una sorpresa, mostrando segnali di ripresa e un ritorno alla vivacità del settore. risultati sorprendenti nel weekend di Thanksgiving. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, durante il lungo weekend di festività si sono registrati ricavi complessivi di 299 milioni di dollari nel territorio statunitense, raggiungendo uno dei migliori risultati negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
