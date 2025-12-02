Styx | Blades of Greed rinviato al 19 febbraio 2026

Nacon e Cyanide Studio hanno ufficializzato il rinvio di Styx: Blades of Greed, il nuovo capitolo della storica serie stealth dedicata al goblin più tagliente e sarcastico del panorama videoludico. Il gioco non arriverà più nel corso dell’autunno 2025: la nuova data di uscita è fissata per il 19 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Il titolo segna il ritorno di un franchise di culto che da sempre fa della furtività creativa il suo marchio di fabbrica. Questa volta la formula si evolve puntando su maggiore libertà d’approccio, livelli verticali e un nuovo sistema di abilità costruito attorno al Quartz, una risorsa tanto potente quanto instabile in grado di alterare la realtà stessa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Styx: Blades of Greed rinviato al 19 febbraio 2026

