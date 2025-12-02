Stupro di gruppo ai Navigli nella cantina di un locale | confermata una condanna

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione (in abbreviato) per violenza sessuale di gruppo, comminata in primo grado a un uomo di 23 anni. La violenza fu consumata il 21 marzo 2023 nel sotterraneo di un locale milanese, in zona Navigli, dove la vittima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

