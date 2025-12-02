Stupro a Tor Tre Teste | l' educazione sessuo-affettiva serve agli immigrati

Lo scorso 25 novembre, giornata dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne, è stata diffusa la notizia della banda di marocchini che ha picchiato e violentato una ragazza davanti agli occhi del suo fidanzato nel parco di Tor Tre Teste a Roma. La notizia è stata pressoché ignorata dai collettivi femministi e dalla sinistra radicale, impegnati nelle manifestazioni già in programma, salvo poi risvegliarsi pochi giorni dopo per una presunta "lista stupri" vergata nel bagno di un liceo della Roma bene. Episodio grave, che merita la punizione del responsabile, ma che difficilmente si tramuterà in una violenza fisica come quella avvenuta nella periferia romana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stupro a Tor Tre Teste: l'educazione "sessuo-affettiva" serve agli immigrati

