Uno studio sulla piscina coperta di via Folperti, ma anche una ricerca sulle difese idrauliche della città: sono diverse le attività nelle quali è coinvolto il Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università di Pavia (Dicar). Proprio il Dicar è stato protagonista di un’istant question presentata in consiglio comunale da Nicola Niutta (FdI): "I professionisti del Dicar sono sicuramente i migliori – ha detto – ma un ente pubblico non può affidare incarichi a chi vuole. Gli incarichi professionali sono competenza dei dirigenti, non dei politici. Invece questo Dicar spunta come funghi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studi per il Comune targati Dicar