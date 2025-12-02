Studenti liceo Durano protagonisti dello spettacolo Cori in cattedrale
BRINDISI - Domenica 7 dicembre alle 11.30, nel suggestivo scenario del duomo di Brindisi, si svolgerà l'evento di celebrazione "Cori in cattedrale". Come ormai da tradizione, gli studenti del Liceo Musicale “Giustino Durano”, con coro e musicisti delle classi di Esecuzione ed Interpretazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
