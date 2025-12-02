Studenti liceo Durano protagonisti dello spettacolo Cori in cattedrale

Brindisireport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Domenica 7 dicembre alle 11.30, nel suggestivo scenario del duomo di Brindisi, si svolgerà l'evento di celebrazione "Cori in cattedrale". Come ormai da tradizione, gli studenti del Liceo Musicale “Giustino Durano”, con coro e musicisti delle classi di Esecuzione ed Interpretazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Studenti liceo "Durano” protagonisti dello spettacolo "Cori in cattedrale" - La compagine corale sarà accompagnata da un ensemble formato da studenti di violino, flauto, tromba e organo nell’esecuzione di musiche suggestive ... Segnala brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Liceo Durano Protagonisti