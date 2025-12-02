strongman cardinali tricolore

Il pesarese Matteo Cardinali si conferma campione italiano di strongman. Uno sport composto da varie prove di forza, resistenza e velocità. Una disciplina, molto popolare in Scozia e Finlandia, in cui si usano attrezzi non convenzionali. Ogni gara prevede almeno cinque prove che vanno a occupare l’arco di un’ intera giornata. Si va dal sollevare particolari bilancieri o sfere in cemento al trainanare camion e lanciare sacchi di sabbia. In alcune prove vince chi fa più ripetizioni in minor tempo o chi percorrere più velocemente un determinato tragitto, in altre chi riesce ad alzare un peso dall’enorme portata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

