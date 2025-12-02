Stroncato il business del gioco d' azzardo on line | arresti nel Foggiano il blitz a Salerno

Foggiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime luci dell'alba di martedì 1° dicembre - nelle province di Foggia, Salerno e Napoli - è in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, un'operazione contro il gioco illegale online disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia su provvedimento del Gip. DOSSIER. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Stroncato Business Gioco D