Stromboli uomo incornato da un caprone finisce in ospedale

Un uomo è stato violentemente caricato da un caprone, riportando una profonda ferita alle gambe. Dopo le prime medicazioni effettuate presso la guardia medica di Stromboli, il ferito è stato trasportato su una motoape fino all'elipista dell'isola e successivamente trasferito al Policlinico di Messina per ulteriori cure. L'attacco è avvenuto nelle immediate vicinanze del centro abitato, in una zona frequentata anche da residenti e turisti. Il branco e il problema della fauna in crescita. Il caprone faceva parte di un piccolo gruppo di capre, con cuccioli al seguito, un comportamento che può aumentare l'aggressività degli animali.

