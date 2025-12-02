Strappo tra Ikea e sindacati | Sciopero nazionale il 5 dicembre
È rottura totale tra Ikea e sindacati. Le principali sigle del settore, insoddisfatte dai colloqui tenuti con l'azienda, hanno deciso di proclamare uno sciopero nazionale il 5 dicembre "di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Ikea". Il luogo dell'appuntamento è davanti alla sede di Carugate. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Garavini Home - Negozio di divani. napsea · Life Feels So Good. Per anni abbiamo strappato fazzoletti tutti allo stesso modo. Senza pensarci, senza guardare. Oggi no. Oggi ogni strappo racconta una cosa nuova: la box non sarà mai più nuda. Benvenuta, Na - facebook.com Vai su Facebook
Ikea, sciopero nazionale il 5 dicembre: si allarga lo strappo con i sindacati, manifestazione a Carugate - Dopo lo stop al rinnovo integrativo, i tagli ai premi e nuove regole (contestate), i sindacati hanno indetto lo sciopero con protesta davanti alla sede storica alle porte di Milano ... Come scrive corriere.it
Nuova rottura Ikea-sindacati. Il 5 dicembre sciopero nazionale - "Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti. Scrive ansa.it
Ikea, lavoratori in sciopero per il contratto integrativo - Dopo il tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo del gruppo Ikea, scaduto dal 2019, ... Scrive ildiariodellavoro.it
Ikea-sindacati, è rottura: sciopero nazionale venerdì 5 dicembre, manifestazione a Carugate - La mossa di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019 ... Secondo msn.com
Caos Ikea, i lavoratori proclamano uno sciopero nazionale: presidio davanti alla sede Milano Carugate - Con l'agitazione i sindacati chiedono all'azienda svedese il rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti ... Da milanotoday.it
Ikea, nuova rottura con i sindacati. Il 5/12 sciopero e manifestazione nazionale - "Dopo l'ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, scaduto dal 2019, e a front ... Scrive italpress.com