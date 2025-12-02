Strappa il portafoglio dalle mani di un cliente al bar | sotto processo per rapina

Strappa dalle mani il portafoglio a un cliente in un bar e finisce sotto processo per rapina.Accolta la richiesta di giudizio abbreviato per un 39enne marocchino accusato di aver rapinato un cliente all'interno di un bar di Città di Castello. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

