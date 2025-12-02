Stranger Things Netflix rivela la durata dell’episodio finale e delle proiezioni speciali nei cinema statunitensi

Ormai manca pochissimo per il finale di Stranger Things e Netflix, per l’occasione, proietterà l’episodio conclusivo in diverse sale cinematografiche negli Stati Uniti. Secondo lo streamer, il finale della serie di successo mondiale verrà proiettato in oltre 500 cinema negli Stati Uniti e in Canada il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026. Netflix ha anche confermato ufficialmente la durata del finale, che durerà 2 ore e 5 minuti. La notizia che il finale della serie sarebbe stato proiettato al cinema è stata annunciata per la prima volta a ottobre, dopo che i fratelli Duffer avevano espresso il loro desiderio di vederlo accadere in un’intervista con Variety. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stranger Things, Netflix rivela la durata dell’episodio finale e delle proiezioni speciali nei cinema statunitensi

