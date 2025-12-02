Stranger Things 5 un poster ha quasi spoilerato il cliffhanger | Molto intenzionale

L'interprete di Will Byers Noah Schnapp ha confermato che niente è casuale quando si tratta della serie dei Duffer, giunta alle ultime battute. Mentre si apre il dibattito sui primi quattro episodi di Stranger Things 5, che concluderà l'epica cavalcata nel Sottosopra dei personaggi della serie Netflix, Noah Schnapp, che interpreta Will Byers, commenta un poster particolarmente ricco di spoiler che avrebbe anticipato un importante colpo di scena della quinta e ultima stagione. Schnapp ha spiegato che il poster in questione ha quasi rovinato il cliffhanger che conclude la prima metà della stagione ponendo il suo personaggio sopra Undici (Millie Bobby Brown), notoriamente dotata di poteri psichici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, un poster ha quasi spoilerato il cliffhanger: “Molto intenzionale”

