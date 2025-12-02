Stranger things 5 stabilisce il record di streaming di netflix

record di ascolti per la quinta stagione di Stranger Things su Netflix. La quinta stagione di Stranger Things ha stabilito un nuovo record di audience sulla piattaforma di streaming, superando ogni precedente traguardo. Il debutto dei primi quattro episodi, avvenuto il 26 novembre, ha riscosso un enorme successo, confermando la popolarità della serie tra gli utenti di Netflix. dati di ascolto e successi immediati. Performance record e numeri di visualizzazioni. In soli quattro giorni dalla sua uscita, Stranger Things stagione 5 ha totalizzato circa 59,6 milioni di visualizzazioni. Questi risultati non solo evidenziano la crescente attenzione verso la produzione, ma hanno anche assicurato alla serie il record di settimana di debutto più importante di sempre per una serie in lingua inglese sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger things 5 stabilisce il record di streaming di netflix

Scopri altri approfondimenti

Nove anni e 38 episodi dopo (contati i quattro del Volume 1), la formula di Stranger Things sembra essersi definitivamente inceppata e la magia dissolta in un continuo reiterare di azioni, soluzioni narrative e dinamiche che adesso più che mai appaiono semp - facebook.com Vai su Facebook

Credo che dopo quasi una settimana sia arrivato il momento di parlare di Stranger Things. Non sto scrivendo questo post per dirvi se recuperarla o meno. A questo punto, molto probabilmente, lo avrete già fatto. O comunque avrete già deciso cosa fare. Scrivo Vai su X

Stranger Things 5 parte da brividi: La recensione del Volume 1 della quinta stagione - Stranger Things 5 recensione serie tv com'è Volume 1 quinta stagione streaming Netflix anticipazioni senza spoiler giudizio nuovi episodi personaggi uscita ... comingsoon.it scrive

Stranger Things stabilisce un nuovo record con 4 stagioni nella Top 10 Netflix - Stranger Things, ancora prima del debutto della stagione 5, ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni su Netflix. Lo riporta msn.com

Stranger Things 5, Noah Schnapp parla del percorso di autoaccettazione di Will e della presa di coscienza dei suoi poteri - In una recente intervista, Noah Schnapp ha parlato della presa di coscienza dei poteri di Will in Stranger Things 5 e di come questo sia correlato al suo percorso di autoaccettazione. Come scrive comingsoon.it

Stranger Things 5: i primi quattro episodi sono una bomba di emozioni - Nei primi quattro episodi la storia riparte da Hawkins con un’energia nuova: il Sottosopra si fa più minaccioso, i personaggi più adulti e consapevoli. Secondo vanityfair.it

Stranger Things, riassunto stagioni 1-4 per chi non ricorda nulla - Stranger Things 5 si prepara allo scontro finale tra Hawkins e il Sottosopra, con vecchie minacce pronte a tornare e i protagonisti divisi. Riporta serial.everyeye.it

"Stranger Things" 5, arriva il capitolo finale della serie cult con una stagione esplosiva - Gli ultimi otto episodi dello show verranno distribuiti in tre parti da Netflix in corrispondenza delle festività americane ... corriere.it scrive