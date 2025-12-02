Stranger things 5 stabilisce il record di streaming di netflix

record di ascolti per la quinta stagione di Stranger Things su Netflix. La quinta stagione di Stranger Things ha stabilito un nuovo record di audience sulla piattaforma di streaming, superando ogni precedente traguardo. Il debutto dei primi quattro episodi, avvenuto il 26 novembre, ha riscosso un enorme successo, confermando la popolarità della serie tra gli utenti di Netflix. dati di ascolto e successi immediati. Performance record e numeri di visualizzazioni. In soli quattro giorni dalla sua uscita, Stranger Things stagione 5 ha totalizzato circa 59,6 milioni di visualizzazioni. Questi risultati non solo evidenziano la crescente attenzione verso la produzione, ma hanno anche assicurato alla serie il record di settimana di debutto più importante di sempre per una serie in lingua inglese sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

