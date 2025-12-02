Stranger things 5 lego rivela la casa dei creel set icons 11370 con vecna e 12 minifigure
In occasione dell’ultimo capitolo di Stranger Things, si assiste a un’importante sinergia tra il mondo dei videogiochi e quello del collezionismo preferito dagli adulti appassionati della serie. La collaborazione tra LEGO Group e Netflix si traduce nel lancio di un set esclusivo che riproduce fedelmente la Casa dei Creel, simbolo centrale della narrazione e dei misteri che avvolgono la cittadina di Hawkins. Questo articolo approfondisce le caratteristiche principali di questa novità, evidenziando il suo carattere innovativo, le varianti di configurazione e i dettagli da collezione presenti nel prodotto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
