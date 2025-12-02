Stranger Things 5 | LEGO rivela La Casa dei Creel – il set Icons 11370 con Vecna e 12 Minifigure

LEGO Group e Netflix celebrano l'imminente capitolo finale di Stranger Things con il lancio del set LEGO Icons La Casa dei Creel (codice 11370), un modello mozzafiato da 2.593 pezzi che ricrea l'iconico maniero gotico di Hawkins, l'epicentro degli eventi soprannaturali. Questo set da collezione, pensato per i fan adulti, non è solo un modello dettagliato, ma un vero e proprio diorama narrativo ricco di riferimenti alla serie. Un set trasformabile unico: Dalla casa al sottosopra. Ciò che rende La Casa dei Creel unica è il suo meccanismo di trasformazione segreta. Il modello, che presenta una facciata ricca di dettagli e un design aperto sul retro, può essere esposto in tre diverse configurazioni: La casa com'era in origine.

