Stranger Things 5 | la recitazione dei giovani attori è davvero un problema?
La quinta stagione di Stranger Things è arrivata con il peso di un’eredità culturale enorme e con l’aspettativa di offrire un finale capace di chiudere un ciclo televisivo che ha segnato un’intera generazione. L’attesa ha giocato un ruolo importante: ogni trailer, teaser e immagine promozionale prometteva un ritorno alle atmosfere horror e avventurose delle origini, un tono più maturo e un intreccio finalmente diretto verso la conclusione. E per molti versi la serie mantiene queste promesse. I primi episodi sono intensi, costruiti con un ritmo solido e una messa in scena che richiama il magnetismo della prima stagione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
