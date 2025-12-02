Stranger Things 5 la durata extra-size del finale che Netflix lancia a Capodanno | siete pronti?

Il finale di serie di Stranger Things, trasmesso in contemporanea su Netflix e in 500 sale cinematografiche USA la notte del 31 dicembre, durerà 125 minuti. La conferma arriva dal sito ufficiale dell’evento: la serie scifi della grande N tornerà con il secondo gruppo di episodi il 27 dicembre, dopo l’entusiastica uscita del Volume 1, composto dai primi quattro episodi. Con una mossa che ha del rivoluzionario, Netflix permetterà peraltro agli esercenti dei cinema che proietteranno l’episodio, di conservare gli incassi integralmente, senza devolverne una parte alla piattaforma: ce lo dice Variety. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Stranger Things 5, la durata extra-size del finale che Netflix lancia a Capodanno: siete pronti?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Credo che dopo quasi una settimana sia arrivato il momento di parlare di Stranger Things. Non sto scrivendo questo post per dirvi se recuperarla o meno. A questo punto, molto probabilmente, lo avrete già fatto. O comunque avrete già deciso cosa fare. Scrivo Vai su X

“Gli outfit originali di Stranger Things, ora nel tuo armadio La capsule Stranger Things x Benetton porta i look iconici della serie direttamente nel nostro store Quale outfit ti rappresenta di più? #StrangerThingsXBenetton #Benetton #StrangerThings # - facebook.com Vai su Facebook

Stranger Things 5: a che ora esce su Netflix, quanti episodi e durata/ Spoiler e uscita dei Volumi 2 e 3 - A che ora esce Stranger Things 5 su Netflix in Italia e quanti episodi ci sono nel Volume 1? Riporta ilsussidiario.net

“Stranger Things 5”: la nuova stagione è pura gioia per gli occhi - D opo un’attesa infinita, da oggi su Netflix sono disponibili i primi 4 episodi dell’ultima stagione della serie cult Stranger Things 5. Come scrive iodonna.it

Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix - L'attesa sta finalmente per concludersi: l'ultima stagione di Stranger Things è alle porte. Lo riporta libero.it

Stranger Things 5, la recensione senza spoiler della prima (SCONVOLGENTE) parte del finale di serie - Era forse dal finale di Game of Thrones che non si percepiva nell’aria la tremenda paura di spoiler che ha accompagnato l’attesa e poi l’uscita della prima parte di Stranger Things 5, stagione conclus ... Lo riporta today.it

Stranger Things – Stagione 5: le star e i creatori anticipano il volume 2 e il finale - Scopri cosa rivelano star e creatori di Stranger Things 5 sul Volume 2 e sul finale dell’ultima stagione della serie Netflix. Da cinefilos.it

Stranger Things 5 non è solo la fine di una serie tv: è la fine di un’epoca - Effetti super e domande senza risposta: è giusto così? Si legge su msn.com