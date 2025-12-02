Stranger Things 5 i fan denunciano gli errori di continuità | Questo non ha senso
I fan più attenti avrebbero scovato alcune discrepanze negli eventi passati e presenti della serie Netflix, giunta alle battute finali. I fan di Stranger Things 5 sono più attenti che mai a ciò che sta accadendo a Hawkins. Talmente attenti da aver scovato alcuni errori di continuità nello show che hanno fatto alzare il sopracciglio a non pochi spettatori. Il 26 novembre sono stati pubblicati su Netflix i primi quattro episodi dell'ultima stagione, spingendo il pubblico più smemorato a "ripassare" le precedenti stagioni in modo da gustare al meglio il finale. Così facendo hanno notato alcune discrepanze che hanno prontamente denunciato sui social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Inedita foto dietro le quinte dall’ultima stagione di Stranger Things - facebook.com Vai su Facebook
Con l'ultima stagione di Stranger Things alle porte, andiamo alla scoperta di tutta la musica della serie e dei suoi protagonisti #StrangerThings5 Vai su X
Stranger Things 5 – Volume 2, spoiler bomba dei fratelli Duffer: i colpi di scena stupiranno i fan - I creatori di Stranger Things anticipano con un piccolo spoiler il Volume 2 della stagione finale: tensione nuovi misteri travolgeranno Hawkins e il Sottosopra. Segnala libero.it
Stranger Things 5, i fan denunciano gli errori di continuità: "Questo non ha senso" - I fan più attenti avrebbero scovato alcune discrepanze negli eventi passati e presenti della serie Netflix, giunta alle battute finali. Da movieplayer.it
Stranger Things 5 svela il mistero che affligge i fan: la verità nascosta per 9 anni finalmente emerge - Dopo quasi un decennio, Stranger Things 5 rivela perché Will Byers fu scelto da Vecna: una verità inquietante che cambia per sempre la storia della serie. Secondo libero.it
Perché Vecna in Stranger Things 5 si blocca terrorizzato all’ingresso di una caverna: la teoria dei fan - In una scena dei primi episodi di Stranger Things 5, Vecna si blocca terrorizzato all'ingresso di una grotta e rinuncia a entrarci per paura ... Riporta fanpage.it
Stranger Things 5, i Duffer frenano l’ansia dei fan: “Non è Game of Thrones” - La quinta stagione di Stranger Things è arrivata con l’aria di chi non promette carezze. Da cinematographe.it
Stranger Things Season 5 Draws Fan Criticism Over Alleged Continuity Errors - Stranger Things Season 5 has got dedicated fans dissecting the episodes, and now they have found continuity errors. Da yahoo.com