Stranger things 5 holly wheeler chi è e perché è fondamentale

Jumptheshark.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

una nuova protagonista in stranger things 5: il ruolo di holly wheeler. In “Stranger Things 5” emerge un personaggio che assume un ruolo di grande rilievo, sorprendendo per la sua evoluzione rispetto alle stagioni precedenti. Si tratta di Holly Wheeler, la più giovane dei familiari Wheeler, sorella di Mike e Nancy. Dopo quattro stagioni di presenza marginale e quasi invisibile, la bambina, ora interpretata dall’attrice britannica Nell Fisher, ha attraversato un notevole cambiamento, entrando in modo deciso nel nucleo della trama e affrontando temi fondamentali come l’infanzia, l’innocenza e la paura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Argomenti simili trattati di recente

