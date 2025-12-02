Strage di Castel d’Azzano Maria Luisa Ramponi lascia l’ospedale e va in carcere | come sta e quando sarà interrogata

Dopo circa sei settimane di degenza all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, Maria Luisa Ramponi è stata trasferita in carcere, alla Casa Circondariale di Montorio. La donna è indagata insieme ai fratelli Dino e Franco per aver innescato l’esplosione nel loro casolare di Castel d’Azzano, che lo scorso 14 ottobre ha causato la morte dei carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello e il ferimento di altre 26 persone. L’esplosione e la corsa in ospedale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel momento in cui avrebbe azionato l’accendino che ha scatenato l’esplosione, Ramponi si trovava dietro due bombole di gas. 🔗 Leggi su Open.online

