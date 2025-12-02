Strage di Calenzano un anno dopo | Ho visto l’inferno ma sono vivo Il lungo coma poi la rinascita

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Livorno, 2 dicembre 2025 – “Ho visto l’inferno, ma sono contento di essere vivo. Ora sto seguendo un lungo percorso di riabilitazione. Dovrò affrontare anche ulteriori interventi chirurgici, a questo punto quello che conta che sono tornato dalla mia famiglia”. Sono le parole di Emiliano Braccini, 52 anni, autotrasportatore dipendente della ditta Meri Trans di Livorno, sopravvissuto (con altri 25 feriti) all’esplosione nel deposito Eni di Calenzano avvenuta il 9 dicembre dell’anno scorso. Il disastro è costato la vita a cinque persone, Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Gerardo Pepe, Franco Cirelli, Davide Baronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

strage di calenzano un anno dopo ho visto l8217inferno ma sono vivo il lungo coma poi la rinascita

© Lanazione.it - Strage di Calenzano, un anno dopo: “Ho visto l’inferno, ma sono vivo. Il lungo coma, poi la rinascita”

Leggi anche questi approfondimenti

strage calenzano anno dopoStrage di Calenzano, un anno dopo: “Ho visto l’inferno, ma sono vivo. Il lungo coma, poi la rinascita” - Emiliano Braccini rimase ustionato sul 60% del corpo dopo l’esplosione al deposito: “Mi ero trasformato in una torcia umana”. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Strage Calenzano Anno Dopo