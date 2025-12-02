Strage Castel d' Azzano Maria Luisa Ramponi lascia ospedale trasferita in carcere | aveva fatto esplodere cascina uccidendo 3 carabinieri

La 59enne accusata di aver innescato l’esplosione di Castel d’Azzano lascia l’ospedale e va in carcere. Migliorano le condizioni: interrogatorio fissato per il 4 dicembre Maria Luisa Ramponi, la 59enne che fece esplodere la propria cascina, in cui abitava insieme ai due fratelli a Castel d'Az. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Strage Castel d'Azzano, Maria Luisa Ramponi lascia ospedale, trasferita in carcere: aveva fatto esplodere cascina uccidendo 3 carabinieri

