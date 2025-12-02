Strade groviera a Muggiò una voragine in via Italia | la terza in pochi giorni

Muggiò, 2 dicembre 2025 – Una città groviera. Si è aperta questa mattina (martedì 2 dicembre 2025) un’altra voragine in via Italia a Muggiò (provincia di Monza e Brianza). Si tratta della terza nel giro di una decina di giorni sullo stesso asse viario. Gli agenti della polizia locale cittadina sono accorsi subito sul posto per transennare l’area interessata dalla voragine. I vigili hanno anche deviato il traffico, con la carreggiata che è stata ridotta da due a una corsia. La buca di via Italia a Muggiò . Stando alle prime informazioni la buca che si è aperta questa mattina a Muggiò sarebbe del diametro di circa un metro e della profondità di una ventina di centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strade groviera, a Muggiò una voragine in via Italia: la terza in pochi giorni

