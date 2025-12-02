Storie di alternanza e competenze | la Camera di Commercio premia gli istituti scolastici

Bergamo. Si è svolta nella mattina di lunedì 1° dicembre, nella Sala Sestini della Camera di commercio di Bergamo, la premiazione degli istituti scolastici vincitori dell’edizione provinciale 2025 del premio “Storie di alternanza e competenze”. Un’iniziativa, arrivata alla sua 8ª edizione, che nasce dall’input di 35 Camere di Commercio italiane e che si pone come obiettivo la valorizzazione della pratica dell’alternanza scuola-lavoro, premiando i video che gli studenti degli istituti partecipanti hanno realizzato per raccontare le loro esperienze. “I video raccontano cosa significa essere giovani ed entrare per la prima volta in un’officina, in un laboratorio, in uno studio – spiega Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

