Storico accordo tra autostrade Alto Adriatico e Fvg Strade
Storica intesa al Palazzo della Regione a Trieste tra Autostrade Alto Adriatico e Fvg Strade alla presenza dell’assessore delle Infrastrutture del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante. I due principali enti gestori degli assi viari della regione hanno firmato questa mattina l’accordo che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
ViabilitÃ : Amirante, accordo per gestione integrata flussi veicolari - "L'accordo di oggi rafforza in modo concreto il modello di cooperazione tra le societÃ pubbliche che operano ... Si legge su ilgazzettino.it
Ok al bilancio di Autostrade Alto Adriatico, utili a 22 milioni - L'assemblea dei soci di Autostrade Alto Adriatico ha approvato oggi il bilancio 2024, che chiude con un fatturato di 229 milioni e un utile di 22,85 milioni, "nonostante una non facile situazione ... Segnala ansa.it
Autostrade Alto Adriatico pronta ad abbattere il muro dei 54milioni di transiti - La rete di Autostrade Alto Adriatico si prepara per la prima volta nella sua storia ad “abbattere il muro” dei 54 milioni di transiti (due milioni in più rispetto al 2024 e quattro milioni in più ... Segnala rainews.it
Autostrade, boom di transiti a Nordest: superata quota 54 milioni. Incidenti in calo sull’A4 e anche nel tratto maledetto la sicurezza migliora - La rete di Autostrade Alto Adriatico si prepara a superare, per la prima volta nella sua storia, il traguardo dei 54 milioni di transiti annui: due milioni in più rispetto al 2024 e ... Da ilgazzettino.it