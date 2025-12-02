Storia di Chiara e del suo tumore al cervello durante la gravidanza | Il momento peggiore quando con la TAC hanno visto qualcosa e non sapevano dirmi che cosa fosse

Colpita da un meningioma alla 22ª settimana di gravidanza, Chiara, già mamma di Davide, due anni, è stata operata d’urgenza alla Città della Salute di Torino a fine estate. L’intervento riesce, la neoplasia viene asportata e adesso, dopo un decorso positivo, è nato il piccolo Mattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Storia di Chiara e del suo tumore al cervello durante la gravidanza: «Il momento peggiore, quando con la TAC hanno visto qualcosa e non sapevano dirmi che cosa fosse»

Altre letture consigliate

Delitto di Garlasco, la storia mai scritta di Chiara Poggi: alla cugina Stefania Cappa raccontava l’intimità con Alberto Stasi - facebook.com Vai su Facebook

Torino, la storia di Chiara: in gravidanza le viene asportato un tumore cerebrale, l'intervento ha salvato lei e il piccolo Mattia - Dopo la complessa operazione chirurgica eseguita alle Molinette, la 38enne ha potuto in tranquillità gestire il parto del secondogenito ... Da msn.com

Crisi epilettiche improvvise, Chiara scopre tumore al cervello in gravidanza: operata d’urgenza e bimbo salvo - La storia a lieto fine di Chiara, una 38enne piemontese che dopo l'intervento ha potuto proseguire la sua gravidanza e nei giorni scorsi ha finalmente ... fanpage.it scrive

Torino, tumore cerebrale asportato in gravidanza: mamma e bimbo stanno bene - Torino, tumore cerebrale asportato in gravidanza all'Ospedale Molinette della Città della Salute: mamma e bimbo stanno bene ... Riporta nursetimes.org

Chiara scopre di avere un tumore in gravidanza: la operano d'urgenza e salvano entrambi - Chiara, 38enne piemontese, era incinta del piccolo Mattia quando ha scoperto di avere un tumore al cervello. Da msn.com

Torino, operata per un tumore al cervello in gravidanza: mamma e bimbo stanno bene. La storia di Chiara - La storia di Chiara, operata alle Molinette per un tumore in gravidanza: intervento multidisciplinare e nascita del piccolo Mattia. Secondo quotidianopiemontese.it

Ancora un miracolo negli ospedali torinesi: operata per un tumore al cervello durante la gravidanza, Chiara dà alla luce il piccolo Mattia - Salvi mamma e neonato presso la Città della Salute di Torino: le avvisaglie alla 22esima settimana quando la donna ha accusato crisi epilettiche. Lo riporta torinoggi.it