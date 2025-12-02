PRATO Dieci indagati per l’esplosione, due fronti d’accusa (uno riguardante la sicurezza sul lavoro, l’altro il danno ambientale ), un incidente probatorio in corso. E’ la fotografia dello stato dell’attività della procura di Prato per la strage al deposito Eni. Accusati di omicidio colposo plurimo in concorso ci sono dieci persone, otto fra dirigenti e dipendenti di Eni oltre al datore di lavoro e al preposto (tra l’altro rimasto gravemente ferito nello scoppio) della Sergen srl di Viaggiano in Basilicata. Nello scoppio sono morte cinque persone, tre autotrasportatori e due operai che stavano eseguendo i lavori sulla linea di carico dismessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop allo stabilimento: sarà riconvertito