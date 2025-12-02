Stop alla violenza sulle donne | serata informativa

Appuntamento giovedì 4 dicembre alle 21 al Cinema Teatro San Martino di Levane per l’incontro “Stop alla violenza sulle donne”, appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per parlare di violenza sulle donne e approfondire, da tanti punti di vista complementari, il tema dei maltrattamenti e abusi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

30 novembre 2025…Camminata intorno al lago per dire “stop alla violenza sulle donne” - facebook.com Vai su Facebook

“Stop alla violenza sulle donne”: serata informativa al cinema teatro San Martino di Levane con il personale del 118 ASL Toscana sud est - Arezzo, 2 dicembre 2025 – “ Stop alla violenza sulle donne”: serata informativa al cinema teatro San Martino di Levane con il personale del 118 ASL Toscana sud est . Si legge su msn.com

Giornata contro la violenza sulle donne: eventi e manifestazioni in Italia - Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato", il 25 Novembre le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, ... Scrive tg24.sky.it

Tutte le iniziative sulla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne - Verso il 25 novembre, la Città metropolitana di Torino coordina eventi in 312 comuni, coinvolge il personale con contributi anonimi e inaugura una biblioteca per le pari opportunità, tra spettacoli e ... Da giornalelavoce.it

Stop alla violenza sulle donne, la Toscana sud est si mobilita - Attraverso questa serie di eventi e iniziative, la Asl Toscana sud est ribadisce il proprio ruolo attivo nella tutela delle donne e nella costruzione di reti di prevenzione e sostegno, puntando su ... corrieredimaremma.it scrive

Violenza sulle donne, quando lo Stato non paga le spese legali: M5s propone il gratuito patrocinio anche in sede civile - La proposta elimina i limiti di reddito e semplifica la burocrazia per le donne che denunciano violenze domestiche ... ilfattoquotidiano.it scrive

Milano, stop violenza donne: corteo e installazioni. La Procura: «Soggetti più a rischio, madri anziane e straniere» - La panchina (nel deposito Atm a Precotto), 105 manichini tinti di rosso (davanti al Pirellone), il labirinto di parole (davanti a Palazzo Reale), il ... msn.com scrive