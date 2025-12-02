Stop alla violenza sulle donne | serata informativa al cinema teatro San Martino di Levane con il personale del 118 ASL Toscana sud est

Arezzo, 2 dicembre 2025 – “ Stop alla violenza sulle donne”: serata informativa al cinema teatro San Martino di Levane con il personale del 118 ASL Toscana sud est. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle 21 per parlare di violenza di genere a partire dal Codice Rosa. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle 21 al Cinema Teatro San Martino di Levane per l’incontro “Stop alla violenza sulle donne”, appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per parlare di violenza sulle donne e approfondire, da tanti punti di vista complementari, il tema dei maltrattamenti e abusi di genere. In apertura della serata, un focus specifico sul tema del Codice Rosa – il percorso di accesso rapido e riservato al Pronto Soccorso per le vittime di violenza - sarà tenuto dagli operatori del Dipartimentale Emergenza Territoriale 118 ASL Toscana sud est Roberta Pitti, coordinatrice infermieristica 118 e del pronto soccorso Codice Rosa, Tiziana Petti e Cristiano Naldini, infermieri 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Stop alla violenza sulle donne”: serata informativa al cinema teatro San Martino di Levane con il personale del 118 ASL Toscana sud est

