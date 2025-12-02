stewardexe pubblica call signal | nostalgia clubbing macchine analogiche e AI nel nuovo singolo #wecallsignal

È disponibile da sabato 22 novembre 2025 (radio date) “call signal”, nuovo singolo del progetto steward.exe: un’uscita elettronica che intreccia memoria personale, cultura clubbing europea e una riflessione attuale su sampling, macchine e intelligenza artificiale. Scheda singolo. Artista: steward.exe. Titolo: call signal. Etichetta: STW. Distribuzione: TuneCore. Autori: Luca Severino, Jonathan Paul Hankins. Genere: Elettronica. ISRC: ITHEZ2500007. Radio date: 22112025. Un “segnale” veloce come un vocale. “Call Signal” è, prima di tutto, un messaggio rapido: la sensazione di un vocal di WhatsApp che arriva dritto, senza filtri. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - steward.exe pubblica “call signal”: nostalgia clubbing, macchine analogiche e AI nel nuovo singolo #wecallsignal