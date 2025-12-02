Stefania Sandrelli senza filtri a Belve | Gino Paoli era esuberante abbiamo fatto l’amore anche in cima alla Basilica di San Pietro

Un’intervista senza filtri, ricca di rivelazioni intime e sorprendenti: Stefania Sandrelli si è raccontata a cuore aperto nello studio di Belve, nella puntata in onda questa sera su Rai 2. L’attrice, icona del cinema italiano, ha ripercorso con Francesca Fagnani gli amori, i dolori e le svolte che hanno segnato la sua vita personale e professionale. Al centro della conversazione, la storica relazione con Gino Paoli, un amore nato quando Sandrelli aveva appena 15 anni. L’attrice ha confessato di non sapere inizialmente che il cantautore fosse sposato: “Non sapevo che era sposato”, ha dichiarato con disarmante sincerità. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Stefania Sandrelli senza filtri a Belve: “Gino Paoli era esuberante, abbiamo fatto l’amore anche in cima alla Basilica di San Pietro”

