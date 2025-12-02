Stefania Sandrelli | Non porto gli slip sul set mi danno fastidio Gino Paoli non tentò il suicidio per me

Stefania Sandrelli a Belve senza filtri: dall'abitudine di non indossare slip sul set alla verità su Gino Paoli, dal flirt con Depardieu ai ricordi di Tinto Brass. L'attrice si racconta a ruota libera in un'intervista molto toccante e ricca di aneddoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Il sesso ha contato molto nella mia vita e sono contenta che Gino mi abbia svezzata, perché anche lui era molto esuberante». Così Stefania Sandrelli si racconta senza filtri durante l’intervista a Belve, seduta davanti a Francesca Fagnani. La Sandrelli riperco - facebook.com Vai su Facebook

