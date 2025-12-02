Stefania Sandrelli | Il sesso ha contato molto nella mia vita Quella volta a San Pietro con Gino Paoli

Gino Paoli, oltre a essere stato il grande amore di Ornella Vanoni, è stato anche uno dei grandi amori di Stefania Sandrelli e insieme hanno anche una figlia, Amanda, nata in contemporanea con il figlio che Gino Paoli ebbe dall’allora moglie, Anna. Un intreccio sentimentale che di certo ha provato i protagonisti di questa vicenda. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Stefania Sandrelli: "Il sesso ha contato molto nella mia vita. Quella volta a San Pietro con Gino Paoli"

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Sì l’ho fatto in cima alla Basilica di San Pietro, però non ditelo al Papa. Con chi? Con il solito…”: intervista sulle grandi passioni della sua vita, incluso Gino Paoli, ma anche sull’amore e i sacrifici vissuti come madre. Quella di Stefania Sandrelli a “Belve” è un’i - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Sandrelli a Belve: «Con Gino Paoli abbiamo fatto l'amore a San Pietro» Vai su X

Stefania Sandrelli e il sesso a Belve: “Gino Paoli mi ha svezzata: quella volta a San Pietro. Gli slip? Spesso non li metto” - Stefania Sandrelli si racconta a Belve tra amori, libertà e confessioni intime: da Gino Paoli ai momenti più difficili, fino alla carriera e alle scelte più coraggiose. Lo riporta libero.it

Stefania Sandrelli: “Il sesso è stato importante nella mia vita, Gino Paoli mi ha svezzata. Non sapevo fosse sposato” - L'attrice parla del suo privato, della storia piuttosto intensa con Gino Paoli e anche delle ... Secondo fanpage.it

Stefania Sandrelli confessa: «Non sapevo che Gino Paoli fosse sposato. E sì, abbiamo fatto l’amore in cima a San Pietro. Le mutandine? Spesso non le indosso» - Quando entra nello studio di Belve, Stefania Sandrelli ha l’eleganza di chi non deve dimostrare più nulla e il coraggio di chi, invece, è pronta a dire ... Scrive msn.com

VIDEO | “Quella volta sul Cupolone con il solito Gino…”: Stefania Sandrelli si racconta a “Belve” - Ospite della puntata di domani, martedì 2 dicembre, l'attrice svela i dettagli, pure piccanti, della sua vita. Da dire.it