Stefania Sandrelli | Il sesso ha contato molto nella mia vita Quella volta a San Pietro con Gino Paoli

Gino Paoli, oltre a essere stato il grande amore di Ornella Vanoni, è stato anche uno dei grandi amori di Stefania Sandrelli e insieme hanno anche una figlia, Amanda, nata in contemporanea con il figlio che Gino Paoli ebbe dall’allora moglie, Anna. Un intreccio sentimentale che di certo ha provato i protagonisti di questa vicenda. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Stefania Sandrelli: "Il sesso ha contato molto nella mia vita. Quella volta a San Pietro con Gino Paoli"

