Stefania Sandrelli e l’amore scandaloso e passionale con Gino Paoli | Non sapevo fosse sposato

È una Stefania Sandrelli senza filtri quella che si racconta a Belve, ospite del salotto di Francesca Fagnani, ripercorrendo carriera e vita privata, della storia travolgente con Gino Paoli, di cui si era innamorata perdutamente. Stefania aveva 15 anni quando vide Gino per la prima volta. Era alla Bussola, dove fresca della fascia di Miss Viareggio si era fatta portare per festeggiare il suo compleanno. Lui era già famoso, e quella sera cantava nel locale, tra i più celebri della Versilia, era sposato e aveva trent’anni. Si guardarono negli occhi e “quella stanza non ebbe più pareti”. La loro storia iniziò nella clandestinità e intanto Stefania sognava di diventare un’attrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

