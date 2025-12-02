Stefania Sandrelli a Belve la passione con Gino Paoli | L’abbiamo fatto a San Pietro

Una nuova intervista di Belve che farà certamente discutere quella di Stefania Sandrelli, che ospite del salotto televisivo di Francesca Fagnani si è raccontata come non mai, tra carriera e vita privata. E soprattutto non ha tralasciato aneddoti piccanti, riportando degli episodi riguardanti la passione trascinante della storia con Gino Paoli. Stefania Sandrelli a Belve, la storia d’amore passionale con Gino Paoli. È una Stefania Sandrelli senza filtri quella che si racconta a Belve, ospite del salotto di Francesca Fagnani. Impossibile non parlare, ripercorrendo carriera e vita privata, della storia travolgente con Gino Paoli, di cui si era innamorata perdutamente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefania Sandrelli a Belve, la passione con Gino Paoli: “L’abbiamo fatto a San Pietro”

Altre letture consigliate

“Sì l’ho fatto in cima alla Basilica di San Pietro, però non ditelo al Papa. Con chi? Con il solito…”: intervista sulle grandi passioni della sua vita, incluso Gino Paoli, ma anche sull’amore e i sacrifici vissuti come madre. Quella di Stefania Sandrelli a “Belve” è un’i - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Sandrelli a Belve: «Con Gino Paoli abbiamo fatto l'amore a San Pietro» Vai su X

Le rivelazioni piccanti dell'attrice a "Belve" - Ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 2 dicembre, l’attrice Stefania Sandrelli si è raccontata senza filtri rivelando anche alcuni dettagli ... Secondo tpi.it

Stefania Sandrelli e il sesso a Belve: “Gino Paoli mi ha svezzata: quella volta a San Pietro. Gli slip? Spesso non li metto” - Stefania Sandrelli si racconta a Belve tra amori, libertà e confessioni intime: da Gino Paoli ai momenti più difficili, fino alla carriera e alle scelte più coraggiose. Si legge su libero.it

Stefania Sandrelli: «Io, Gino Paoli e l'amore sulla scala per la cupola di San Pietro» - A «Belve», il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, è stata ospite Stefania Sandrelli. msn.com scrive

Stefania Sandrelli e la passione per Gino Paoli: «L’abbiamo fatto nella cupola di San Pietro. E gli slip non li metto, danno fastidio» – Il video - L’attrice si è confessata da Francesca Fagnani e ha parlato del suo legame con il cantautore e del dolore della separazione dalla figlia ... Riporta open.online

Stefania Sandrelli Belve quella volta con Paoli a S.Pietro - Tra gli ospiti di "Belve" il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, in onda martedì 2 dicembre in prima serata, c'è l'attrice Stefania Sandrelli che si è raccontata senza filtri, ... Lo riporta ansa.it

Stefania Sandrelli: “Ho fatto l’amore con Gino Paoli sulle scale verso la Cupola di San Pietro” - L’attrice tra gli ospiti di Francesca Fagnani a “Belve” insieme a Sabrina Salerno e Fabio Fognini. Riporta msn.com