Stefania Sandrelli a Belve la passione con Gino Paoli | L’abbiamo fatto a San Pietro

2 dic 2025

Una nuova intervista di  Belve  che farà certamente discutere quella di Stefania Sandrelli,  che ospite del salotto televisivo di Francesca Fagnani si è raccontata come non mai, tra carriera e vita privata. E soprattutto non ha tralasciato aneddoti piccanti, riportando degli episodi riguardanti la passione trascinante della storia con Gino Paoli. Stefania Sandrelli a Belve, la storia d’amore passionale con Gino Paoli. È una Stefania Sandrelli senza filtri quella che si racconta a Belve, ospite del salotto di Francesca Fagnani. Impossibile non parlare, ripercorrendo carriera e vita privata, della storia travolgente con Gino Paoli,  di cui si era innamorata perdutamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

