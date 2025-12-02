Stazione ecologica Hera di via Ferraresi chiusa per un giorno per manutenzione
Il Gruppo Hera comunica che giovedì 4 dicembre la stazione ecologica di via Ferraresi rimarrà chiusa per manutenzione. Gli utenti potranno comunque rivolgersi agli altri due centri di raccolta di Ferrara, cioè la stazione ecologica di via Caretti aperta dalle 8.30 alle 18 e quella di via Diana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Via Meucci, si allungano gli orari di apertura della stazione ecologica - Aumentano i tempi di apertura dell’impianto di via Meucci che, dal 1°... Secondo ilrestodelcarlino.it
Stazioni ecologiche Hera chiuse, raccolta differenziata non incentivata - Un cittadino che voglia fare la raccolta differenziata e voglia conferire il materiale presso Stazione Ecologica Hera si ritrova: - Come scrive ravennanotizie.it
Stazione ecologica, restyling da 330mila euro - Parte lunedì la ristrutturazione della stazione ecologica di via dell’Artigianato a Polinago, realizzata da Hera in accordo con l’amministrazione comunale, anche grazie a fondi Pnrr. Segnala ilrestodelcarlino.it
Hera. Nuova sede per l’isola ecologica stradale di via Fossa a Brisighella - Lo spostamento di tutti i contenitori in via XXIV Maggio avverrà giovedì e si rende necessario per migliorare l’accessibilità del servizio, ottimizzare la ... Da ravennanotizie.it
A Forlì la stazione ecologica - Da oggi, infatti, parte il nuovo servizio di Hera Ecoself: un contenitore itinerante che funziona come un fai da te, senza ... Secondo repubblica.it
Guida al riciclo della plastica - Al via la campagna Hera per una plastica di qualità nelle stazioni ecologiche di Savignano sul Rubicone e Gambettola. Da msn.com