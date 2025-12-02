Stazione autobus brusco stop La Regione revoca il finanziamento

Brusco stop per il progetto della nuova stazione degli autobus in centro a Lecco. Dopo la frenata imposta dai magistrati del Tar di Milano, secondo cui non sono state valutate alternative rispetto all’area prescelta di un giardino condominiale da espropriare a oltre mezzo migliaio inquilini per circa 20 famiglie di un maxi insediamento residenziale, da Regione Lombardia hanno revocato del finanziamento da 14 milioni di euro per realizzare l’hub multimodale. La comunicazione arriva direttamente dal Comune di Lecco: "In data 28 novembre Regione Lombardia ha revocato il finanziamento per l’intervento nell’area della stazione cittadina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stazione autobus, brusco stop. La Regione revoca il finanziamento

Leggi anche questi approfondimenti

In una gelida notte d’inverno, in un piccolo paese dove il silenzio si fa più denso con il freddo, accadde qualcosa di semplice, ma straordinario. Una stazione degli autobus, anonima e silenziosa, si trasformò in rifugio. Non per i viaggiatori in ritardo, ma per chi - facebook.com Vai su Facebook

Lecco, ricorso al Tar per difendere il giardino condominiale: i giudici impongono lo stop alla nuova stazione degli autobus - Lecco, 4 novembre 2025 – I giudici del Tar di Milano fermano gli autobus della futura nuova autostazione in centro a Lecco ancora prima che partano. Si legge su ilgiorno.it

Stazione Tiburtina, cambiano capolinea e percorsi degli autobus - Da lunedì 26 febbraio, per una riorganizzazione e per far fronte a dei lavori, sono stati modificati i percorsi di alcune linee autobus. Scrive romatoday.it

Stop a autobus e metropolitane in tutta Italia. E prosegue lo sciopero dei treni. Tutti gli orari delle proteste - Dopo l’esordio soft di sabato con proteste di 4 ore di alcune sigle singole nel trasporto aereo – con la Filt Cgil per Wizzair e la Fit Cisl per Ita – questa è ... Da repubblica.it

Stazione, ecco la nuova Ztl. E arriva anche la corsia riservata agli autobus - Scatta una nuova Ztl in città, pur temporanea: in via LungoSile Mattei, quella che corre davanti all’autostazione, il traffico verrà limitato in via sperimentale dalle 12. Scrive ilgazzettino.it

Autobus rimane bloccato nel passaggio a livello: fuggi fuggi dei passeggeri e stop ai treni. L'autista: «Non ho visto le sbarre abbassarsi» - Queste le parole dell'autista del bus che intorno a mezzogiorno di venerdì 15 novembre si è trovato con il mezzo pieno di passeggeri incastrato nel passaggio a ... Scrive ilmattino.it

Aspettando il bis del bus sostitutivo - Piazzale della stazione di Isernia, arriva l'autobus da Campobasso diretto a Roma che sostituisce il treno. Lo riporta rainews.it